Weitere Tipps erhalten Sie im kostenlosen E-Mail Newsletter

Herr Frau

Vorname



Nachname



E-Mail



Ja, ich möchte den Online-Informations-

service Ihres Verlages nutzen, um über interessante Angebote und Neuigkeiten auf dem Laufenden gehalten zu werden. Dieser Service kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft bei der VNR Verlag für die Deutsche Wirtschaft AG, Theodor-Heuss-Str. 2-4, 53177 Bonn widerrufen werden (



Hinweise zum Datenschutz finden Sie hier. Ja, ich möchte den Online-Informations-service Ihres Verlages nutzen, um über interessante Angebote und Neuigkeiten auf dem Laufenden gehalten zu werden. Dieser Service kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft bei der VNR Verlag für die Deutsche Wirtschaft AG, Theodor-Heuss-Str. 2-4, 53177 Bonn widerrufen werden ( Impressum ). AnredeVornameNachnameE-Mail

Zu eng mit externer Mitarbeiterin - HP-Chef muss gehen - Wie Sie das richtige Maß an Nähe finden

Wirken Sie der „gefühlten Isolation“ entgegen

Externe Mitarbeiter leiden oft unter dem Gefühl, von den Ereignissen in der Zentrale abgeschnitten zu sein. Sie leiden unter der so genannten „gefühlten Isolation“. So wirken sie ihr entgegen:

Seien Sie offen für den ständigen Gedankenaustausch mit Ihren Externen. Ob dieser persönlich, am Telefon oder per Videokonferenz stattfindet, ist nebensächlich – Hauptsache, er findet überhaupt statt. Und zwar so, dass Sie nicht nur erfahren, woran der Externe gerade arbeitet, sondern auch, was ihn antreibt, motiviert, besorgt oder zufrieden macht.

Berichten Sie externen Mitarbeitern offen, zum Beispiel am Rand von Telefongesprächen, was die Zentralmannschaft bewegt: „Heute beim Mittagessen

haben wir uns wieder die Köpfe über die neue Werbekampagne heiß geredet ...“ Deuten Sie den aktuellen Stand des Flurfunks an, ohne auf Gerüchteniveau herabzusteigen.

haben wir uns wieder die Köpfe über die neue Werbekampagne heiß geredet ...“ Deuten Sie den aktuellen Stand des Flurfunks an, ohne auf Gerüchteniveau herabzusteigen. Bieten Sie dem Externen möglichst häufig an, ihm Informationen und Zusatzmaterialien zukommen zu lassen: „Haben Sie die neuen Prospekte überhaupt schon gesehen, oder soll ich sie Ihnen zukommen lassen?“

Erwähnen Sie auch, zu welchen Kollegen der Externe Kontakt aufnehmen kann, um mehr zu erfahren: „Wenn Sie mehr über die Werbekampagne wissen wollen, sollten Sie sich an Frau Huber im Marketing wenden. Die hat daran mitgearbeitet und kann Ihnen sicherlich viel über die Hintergründe erzählen.“



Werden Sie auch einmal privat

Denken Sie auch an das Privatleben Ihrer externen Mitarbeiter. Fragen Sie ruhig einmal direkt: „Und wie geht es Ihnen so persönlich?“ Gratulieren Sie zu Geburtstagen oder anderen (familiären) Anlässen. Fragen Sie nach, wenn der Mitarbeiter in Urlaub oder krank war.

E-Mails dienen dem schnellen Informationsaustausch. Doch auch hier sollten Sie auf Persönliches nicht verzichten. Fragen Sie ruhig einmal, wie das Wetter am Wochenende war, oder richten Sie Grüße an die Familie aus.

Um dem Mitteilungsbedürfnis Ihrer Externen entgegenzukommen, sollten Sie sich bemühen, nicht immer Wortführer zu sein. Auch wenn es schwer fällt: Nehmen Sie sich bewusst zurück, hören Sie einfach nur zu.

Artikel drucken